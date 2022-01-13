Emeklilikte yaşa takılanlar Erdoğan'a seslendi: Seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için CHP’nin 81 ilde yapacağı basın açıklamaları öncesinde ANKA Haber Ajansı’na konuştu.







Boran Özüpak, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına artık bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti. Özüpak, “Bütün muhalefet partileri haklılığımıza inanıyor ve bu inançla da biz, artık bu mağduriyetin bitirilme sonucunda eğer bir seçimse seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hükümetimize defalarca ulaşma çabasında olmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca yazılar yazdık, mektuplar yazdık. Özel kalemine dosyalar gönderdik, Türkiye genelinde topladığımız imzalarla. Ama maalesef bu anlamda olumlu, olumsuz hiçbir şekilde cevap gelemedi” dedi.





İktidara hiçbir şekilde ulaşamadıklarını ve bütün muhalefet partilerinin kendilerini desteklediğini belirten Özüpak, şunları söyledi:





“Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır mücadele veriyor. Bu mücadelenin adı, Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımızın iade edilmesi. Emeklilikte yaşa takılanlar eşitlik ilkesinden mahrum bırakıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar, yasaların öngörülebilirlik ilkesi hiç sayılarak, 2 ile 17 yıl arasında yaş haddi getirilerek Anayasal haklarından mahrum bırakılmış oldu. Bugün muhalefet partileri diyor ki ‘Evet, emeklilikte yaşa takılanlar haklıdır ve sizlere bu hakkının biz vereceğiz’ diyor ama maalesef iktidar olan partiler bizi genç görüp, Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımızı göz ardı edip bize algılarla yaklaşıyor. ‘Bütçeye yüksünüz’ diyorlar. ‘Daha gençsiniz’ diyorlar. Oysaki biz, yıllarca primlerimizi ödedik. Yıllarca vergilerimizi verdik. Kadınlara 20 yıl, 5 bin prim günü istendi, erkelere 20 yıl, 5 bin prim günü istendi ve biz, bunu ikinci tura dönen insanlar olarak fazlasıyla yerine getirmiş olduk. Zorunlu halde sistemde bırakılıyoruz, çalışan arkadaşlarımız için. Bir mağduriyet de çalışmayan, çalışamayan arkadaşlarımız var. Niye? Yaşından dolayı iş bulamıyor ya da iş bulsa maaşının düşüklüğüyle, her ay asgari ücretten maaş alan bir arkadaşımın her ay bağlanacak olan emekli aylığından düşüşle maalesef ki kayıtsız, sigortasız çalışma ortamına sevk ediliyor. Bizler işçiyiz, bizler emekçiyiz, bizler alın teri dökenleriz diyoruz ve Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımızı istiyoruz.





“HEP ÖTELENMEYE DEVAM EDİLDİ”

Muhalefet partileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Genel başkanlarla, çözüm önerilerinin sunulmasıyla ilgili görüşmelerimiz hız kazanacak. İlk etapta 14 Ocak saat 14:00’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlıklarının belirlediği meydanlarda, alanlarda ‘Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış hakkını istiyor, oyalama artık’ diye başlayan sloganlarıyla basın açıklaması yapacaktır. Federasyonumuz ve dernek başkanlarım da bu alanlarda, 23 tane dernek başkanı ve yönetim kurulları, kaderdaşlarımla bizler de bu basın açıklamalarında, ‘Bizim de sözümüz var’ deyip açıklamalarda bulunacak dernek başkanları arkadaşlarım. Evet, biz kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz, biz hibe istemiyoruz, biz sosyal yardım istemiyoruz. Sadece bizden isteneni fazlasıyla yerine getirenler olarak ‘Haklarımızı iade edin’ diyoruz. Bütün muhalefet partileri haklılığımıza inanıyor ve bu inançla da biz, artık bu mağduriyetin bitirilme sonucunda eğer bir seçimse seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hükümetimize defalarca ulaşma çabasında olmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca yazılar yazdık, mektuplar yazdık. Özel kalemine dosyalar gönderdik, Türkiye genelinde topladığımız imzalarla. Ama maalesef bu anlamda olumlu, olumsuz hiçbir şekilde cevap gelemedi. Hep ötelenmeye devam edildi. Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin Bey’den de randevu istedik. Yine buna bir cevap gelmedi. Biz de diyoruz ki ‘Artık yeter’. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözümsüz değildir. Çözüm bellidir. Emeklilik hakkımızın iade edilmesi ve insanca yaşayabileceğimiz bir maaşla aylık bağlanma oranlarının iyileştirilmesiyle, eski seviyeye getirilmesiyle biz de artık kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı maddi sorunsuz büyütmek istiyoruz, ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Evimizde, ocağımızda tenceremizin kaynamasını istiyoruz.





Otuz yılın karşılığında, bugün sayın Cumhurbaşkanımızın 2 bin 500 lira yaptığı emekli maaşlarından en düşüğü olan maaşla geçinmek zorunda kalacaklar ama 30 yılın karşılığı bu olmamalı. Alın teri bu kadar ucuz olmamalı. Emek her şeydir ve biz bu emeğimiz için sonuna, sonuç alana kadar da var gücümüzle mücadele edeceğiz. 14 Ocak saat 14:00’te CHP’nin 81 ilde düzenlediği basın açıklamasına bütün kaderdaşlarımın katılımını bekliyorum.”