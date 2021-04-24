Samanyolu Haber /Gündem / Emeklinin 1500 TL ikramiye hayali Cumhur İttifakı'na takıldı /24 Nisan 2021 16:22

Emeklinin 1500 TL ikramiye hayali Cumhur İttifakı'na takıldı

CHP'nin Meclis'e sunduğu 'Emekli ikramiyesi bin 500 TL olsun' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Plan Bütçe Komisyonu üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise kararı "Beşli çetenin borçlarını silerken elleri titremiyor" diyerek yorumladı.

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CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi vekiller, dün “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un görüşmeleri esnasında emeklilere yapılan bayram ödemesi tutarının bin liradan, bin 500 liraya çıkarılması ve bayram ikramiyesi miktarının her yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması için önerge verdi.

Verilen önerge, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

"SIRA EMEKLİYE GELİNCE İKTİDARIN ELİ TİTRİYOR"

Cumhur İttifakı'nın ret kararını değerlendiren Plan Bütçe Komisyonu üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Ekonomik kriz ve pandemi halkımızın ocağına incir ağacı dikti. Türkiye’de 13 milyondan fazla emekli var. Emeklilerin büyük bölümü yoksulluk kıskacında. Emeklilerin 4.5 milyonu, geçinemediği için çalışmaya devam ediyor.

CHP’nin Plan Bütçe Komisyonu üyeleri olarak, hiç olmazsa bu bayramda yılların çalışma yükünü sırtında taşıyan emeklilerimiz torunlarına bir harçlık verebilsin diye bayram ikramiyesinin 1.000 liradan, 1.500 liraya çıkarılması ve bayram ikramiyesi miktarının her yıl enflasyon oranında artırılması için önerge verdik. Maalesef önergemiz AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Beşli çetenin borçlarını silerken elleri titremeyenler, konu emeklilerimiz olunca en iyi bildikleri şeyi yaparak, halkın ihtiyaçlarına ne kadar uzak olduklarını gösterdiler.”
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