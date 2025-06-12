Samanyolu Haber /Gündem / Emeklinin hali içler acısı: 2002’de 19 çeyrek altın alınan maaşla şimdi 3 çeyrek alınıyor /12 Haziran 2025 10:37

Emeklinin hali içler acısı: 2002’de 19 çeyrek altın alınan maaşla şimdi 3 çeyrek alınıyor

2002 yılında maaşıyla 19 çeyrek altın alabilen emeklinin alım gücü şimdi 3 çeyrek altına geriledi. 2002 yılında 80 emekli maaşıyla bir ev alınabilirken bugün ise aynı ev için 297 emekli maaşına ihtiyaç duyuluyor.

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İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı ile 2025 yılındaki emekli maaşlarını kıyaslayan veriler paylaştı.

Usta’ya göre emeklilerin alım gücü yıllar içinde dramatik şekilde düştü; 2002 yılında bir emekli maaşıyla 19 adet çeyrek altın alınabilirken, 2025’te bu sayı sadece 3’e geriledi. 2002 yılında 80 emekli maaşıyla bir ev alınabildiğini, bugün ise aynı evin 297 maaşa mal olduğunu belirtti. Aynı dönemde bir otomobil için gereken maaş sayısı 30’dan 89’a çıkarken, kira da emekli maaşının yüzde 80’inden, maaşın tamamını aşan bir seviyeye yükseldi.

Gıda enflasyonuna da değinen Usta, 2002’de bir maaşla 45 kilo et alınabilirken, 2025’te bunun 34 kiloya düştüğünü vurguladı. Erhan Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eleştirilen eski Türkiye’de emekliler emeğinin karşılığını alabiliyor, ev, araba ya da yazlık sahibi olabiliyordu. Bugün ise milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Geçinemeyen, ilaçlarını alamayan, pazara çıkamayan emekliler hayattan bezmiş durumda. Bu insanları yoksulluğa mahkûm edip bayram harçlıklarıyla oy devşirmeye çalışmak ne adil yönetim anlayışıdır ne de onurlu bir siyaset tarzı. Bizim talebimiz net: Emeklilere sadaka değil, yıllarca verdikleri emeğin ve ödedikleri primin karşılığı olan hakları verilsin. Bir ülkenin itibarı, emeklisine verdiği değerle ölçülür.”

 
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