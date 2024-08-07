Emeklinin zam farkı bugün hesaplara yatıyor: Kim ne kadar alacak?

BirGün'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığına yapılan 2 bin 500 liralık zam kapsamındaki farklar bugün (7 Ağustos Çarşamba) hesaplara yatıyor.



Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor.



En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamındaki uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.



Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu.



En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmiş oldu.



Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kalmış oldu.



Sabah'ın haberine göre aylık fark hesabı ise şöyle yapılacak:



Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira aylık alan, temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak.



Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak. Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek.



Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak alınmaya başlanacak.



Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.