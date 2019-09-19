Samanyolu Haber /Gündem / Emekliye 61 bin TL elektrik faturası çıkardılar /19 Eylül 2019 12:41

Emekliye 61 bin TL elektrik faturası çıkardılar

Şanlıurfa'nın Hivan ilçesinde yaşayan emekli Aziz Güzel hayatının şokunu yaşadı

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Hilvan'da DEDAŞ'ın 61 bin TL elektrik faturası çıkardığı emekli Aziz Güzel, çocuklarıyla mum ışığında oturduğunu ve ailesine bakacak durumda olmadığını söyledi.

Urfa'nın Hilvan ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden emekli Aziz Güzel’e, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den (DEDAŞ) 61 bin lira elektrik faturası geldi.

Güzel, "kafayı yemek üzere" olduğunu, çocuklarının mum ışığında oturduklarını ve ailesine bakamayacak durumda olduğunu söyledi.

Üç yerinden ameliyatlı olan Güzel, “Evimde odun, kömür yok. 61 bin lira elektrik borcu gelmiş. Hilvan'da mum ışığının önünde yatıyoruz. Üç tane ufak çocuğum var. Aileme bakamıyorum, boşanma aşamasına gelmişiz. Yardım bekliyorum, elektrik borcumu silsinler. Hilvan'da elektrik sayaçlarını direk üstüne kaldırmışlar, oradan kesmişler" dedi
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