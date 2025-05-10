Emekliye askıda çay dönemi başladı





"KİMSE EVLENEMİYOR"





"İKTİDAR DEĞİŞİRSE DÜZELİR"

Van’da yurttaşlar, geçim sıkıntısı, işsizlik, artan hayat pahalılığı ve tarımda yaşanan gerilemeye dair sorunlarını dile getirdi. Kentteki bazı kıraathanelerde "askıda çay" uygulamasının başlaması dikkat çekti.Van’da kahvehane işleten Abdullah Koç, sabah saatlerinde ücretsiz çay verdiklerini, ancak gün ilerledikçe çayın ücretli olduğunu belirtti. Koç, “Oynamayana kadar çayımız bedava. Emekli zaten ölmüş, kefen parası yok. Veresiye defteri kabardı,” dedi.Erdoğan Aydın isimli yurttaş, “Ekonomi berbat. Emekçi, emekli geçinemiyor. Asgari ücret yetmiyor. Her şey adaletle başlar; adalet yoksa ekonomi de düzelmez, barış da gelmez,” ifadelerini kullandı.Vanlı bir çiftçi ise tarım ve hayvancılığın gerilediğini belirterek, “Çobana 150 bin lira maaş veriyoruz ama kimse yapmak istemiyor. Gençler hayvancılıktan uzaklaştı,” dedi.Görüşüne başvurulan birçok yurttaş, geçmişte boşaltılan köylerin etkisinin bugün hissedildiğini belirterek, “Köyler boş, şehirlerde iş yok. Devlet gençleri tekrar köye döndürmeli,” dedi. Bir başka yurttaş ise artan düğün maliyetlerine dikkat çekerek, “Asgari ücret 22 bin TL ama bir altın 30 bin TL. Kimse evlenemiyor,” şeklinde konuştu.İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise ekonomik sorunların iktidar değişikliğiyle çözülebileceğini savundu: “Vicdanlı biri gelirse Türkiye iki yılda toparlanır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dürüst insanlar. Tek umudumuz onlar.”