Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekliye bayram ikramiyesi için rakam verildi /07 Mart 2025 17:57

Emekliye bayram ikramiyesi için rakam verildi

AKP kaynakları, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin pazartesi günü Meclis gündemine geleceğini belirtti. Kaynaklar, ikramiye tutarı için rakam da verdi.

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Emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı gündemdeki yerini koruyor.

Geçen yıl bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye yükseltilirken, 2025 yılı için bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor.

İHA'nın aktardığına göre AKP kaynakları, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin pazartesi günü Meclis gündemine geleceğini aktardı.

AKP kaynakları, "Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" dedi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıl emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştı.

2025 yılı için ise ikramiyelerin 24-28 Mart tarihlerinde yapılması bekleniyor.

CHP'DEN "MAAŞ KADAR İKRAMİYE" ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bayram ikramiyeleri hakkında konuşmuştu.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Başarır, bu ikramiyeyle ilgili 4 bin, 4 bin 500 ve 3 bin 500 lira gibi rakamların konuşulduğunu hatırlatmıştı.

Tartışılan rakamlarla emeklilerin otobüs bileti alıp memleketine gidemeyeceğini ifade eden Başarır, "Emekliye almış olduğu maaş kadar bayram ikramiyesi verin. Sokağa çıkın, insanları dinleyin, ondan sonra emekli ikramiyesini tartışın" demişti.
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