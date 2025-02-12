Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu /12 Şubat 2025 19:23

Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi için kritik tarih 21 Şubat oldu.

SHABER3.COM

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi.

Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin yeni düzenlenmenin 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı öğrenildi.

2024'te emekliye bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama ile emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin çalışma yapacaklarını duyurmuştu.

Işıkhan "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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