Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu





BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi.Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin yeni düzenlenmenin 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı öğrenildi.2024'te emekliye bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama ile emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin çalışma yapacaklarını duyurmuştu.Işıkhan "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.