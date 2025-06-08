Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekliye kötü haber: Temmuz ayında sıfır zam kapıda /08 Haziran 2025 11:09

Emekliye kötü haber: Temmuz ayında sıfır zam kapıda

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda. Zam için geri sayım başlarken milyonlarca emekliyi bekleyen 'sıfır zam' da kapıda.

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En düşük aylık uygulamasıyla milyonlarca emekli yoksullukta eşitlendi. Emekliler Temmuz ayında sıfır zam riskiyle karşı karşıya. En düşük aylıkta artış yapılmazsa milyonlarca emekli yılın ikinci yarısına aynı maaşla devam edecek.

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.53 olarak duyuruldu. TÜİK haziran ayında da aynı ince hesabı yaparsa milyonlarca emekli zam alamayacak.

6 aylık enflasyon farkı temmuz başında açıklanacak. Haziran enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte memur ve emekliler için zam oranı belli olacak.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu da yüzde 1.5 seviyesinde yüzde 15 seviyelerinde zam alacak.

Emekli yine zam alamamanın eşiğinde. Kök aylığı 10 bin TL olan bir emekli olası zamla 11.500 TL'yi ancak aşacak.

En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL'ye ulaşmamış olacak.

SIFIR ZAM İHTİMALİ

Milyonlarca emekli yasal düzenleme olmazsa sıfır zam alacak.

En düşük emekli aylığının artırılması için Meclis'ten yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
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