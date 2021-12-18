Samanyolu Haber /Gündem / Emekliye ölümü gösterip 'asgari ücret'e razı ettiler /18 Aralık 2021 12:58

Emekliye ölümü gösterip 'asgari ücret'e razı ettiler

"Görmüyor musun halimizi ne konuşacağız ki? Allah Tayyip’i başımızdan eksik etmesin, uçuyoruz!” Halk ekmek kuyruğundaki emekliler; "Zor geçiniyoruz; emekli maaşları asgari ücretle eş değer olmalı"

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Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından, gözler emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Ankara’da Halk Ekmek büfesine önündeki kuyrukta bekleyen bir emekli, “Aldığım 3 bin 300 TL. Zor geçiniyorum. Emekli aylığına da 750-800 TL artış bekliyorum” dedi. Bir başka emekli ise “Maaşım asgari ücretin altında. 1 kilometre geliyorum buraya ekmek almaya. 1000 TL zam gelmesi gerek en az” diye konuştu. Bir başka vatandaş da emekli maaşlarının asgari ücretle eş değer olması gerektiğini ifade etti.

Yeni asgari ücretin açıklanmasını ardından emekliler, kendi aylıklarına yapılacak zammı beklemeye başladı. Ankara’da Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukta bekleyen emekliler, zam beklentilerini ANKA Haber Ajansı’na aktardı. 28 yıl önce emekli olduğunu belirten yurttaş, maaşlarına zam beklediklerini belirterek, “Aldığım 3 bin 300 TL. Zor geçiniyorum. Kendim evim olmasına rağmen ancak yetiyor, yetmiyor bile. Bir hanım bir benim bak. Emekli aylığına da 750-800 TL artış bekliyorum. Halk Ekmek’te 4 ekmeğe 5 TL verdim. 5 TL karım var, niye almayayım? Memnunuz Halk Ekmek’ten, inşallah böyle devam eder gider” dedi.

"Görmüyor musun halimizi ne konuşacağız ki? Allah Tayyip’i başımızdan eksik etmesin, uçuyoruz!”
Bir yurttaş ise, “Görmüyor musun halimizi ne konuşacağız ki? Uçacağız Allah’ın izniyle. Zaten asgari ücretin 300 TL’si gitti. Ben bir şey demek istemiyorum. Allah Tayyip’i başımızdan eksik etmesin, uçuyoruz!” dedi.

"1000 TL zam gelmesi gerek"

Emekli aylığının asgari ücretin altında olduğunu belirten bir başka yurttaş ise, “Belediye yardımı gibi ekmek alıyoruz. Her gün buradayız. 1 kilometre geliyorum buraya ekmek almaya. Ne yapalım, idare edeceğiz. 1000 TL zam gelmesi gerek en az. Ama şu an kurtarmaz” diye konuştu.

"Eşdeğer olması lazım"

Bir başka yurttaş ise, "Emekli aylığının da asgari ücretle bir olması gerekir. Asgari ücrete eşdeğer olması lazım" dedi.

"Dıştan gelen müşterilerim de oldu ucuz olduğu için"
Halk Ekmek büfe görevlisi ise, talebin arttığını belirterek, "Burada da kuyruk başladı. Önceden kuyruk yoktu. Şimdi ucuz olduğu için millet daha çok gelmeye başladı. Herkes ucuz alayım diye geliyor. Eskiden 600-700 adet satıyordum şimdi 1.500’ü geçti. Dıştan gelen müşterilerim oldu ucuz olduğu için. Emekliler de alıyor, gençler yaşlılar da oluyor" diye konuştu.
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