Emekliye yüzde 15 yandaş patronlara yüzde 65 zam

Emekli ve ücretli çalışanlara yapılan düşük zam oranları, kamuoyunda geniş bir eleştiri alanı oluştururken, garantili projelere yönelik hesaplamalar daha farklı işledi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kuzey Marmara Otoyolu’na yapılan yüzde 65’lik örtülü zammı eleştirerek, Hazine’nin otoyolu işleten şirketlere garanti ettiği araç geçiş sayısının 136 milyon artırıldığını duyurdu. Bu artışın, vatandaşa büyük bir mali yük getireceğini belirten Yavuzyılmaz, uygulamayı "soygun" olarak tanımladı.





DAR GELİRLİYE FARKLI GARANTİLİ PROJEYE FARKLI ZAM

Halktv'de yer alan habere göre Türkiye'de yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak açıklanırken, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, büyük tepki topladı. Çarşı ve pazarlarda fiyatların hızla arttığı bir dönemde, memur emeklilerine yapılan yüzde 11, işçi ve Bağ-Kur’luya ise yüzde 15 zam oranı, dar gelirli kesim için olumsuz bir tablo oluşturdu. Bu oranlar eleştirilirken, devlet garantili projelere yapılan yüzde 65’lik zam ise muhalefet tarafından duyuruldu.





VATANDAŞIN CEBİNDEN PATRONLARA YÜZDE 65 ZAM

Kuzey Marmara Otoyolu'na yönelik yapılan büyük zam, vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak bir yük olarak gündeme geldi. Kalyon, Kolin, Cengiz ve Limak gibi büyük inşaat şirketlerinin işlettiği otoyolun geçişlerine enflasyon oranının çok üzerinde zam yapıldı. Sayıştay raporlarına göre, otoyolu işleten şirketlere garanti edilen araç geçiş sayısı 136 milyon artırıldı ve toplamda 2025 yılı için garanti edilen geçiş sayısı 344 milyona çıkarıldı. Bu artış, gerçekçi olmayan bir hedefin belirlenmesine yol açtı ve Yavuzyılmaz, bu durumu "soygun" olarak nitelendirdi.





HAZİNE GARANTİLİ OTOYOL PROJELERİNDEKİ MALİ ARTIŞ

Hazine garantili otoyol projelerinin maliyetleri her geçen gün daha da artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu’na yapılan “örtülü zam” hükümetin kamu kaynaklarını nasıl yönettiği konusunda yeni eleştirilerin önünü açtı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu artışın vatandaşın sırtına yükleneceğini ve projenin şeffaflık eksikliklerinin daha da belirginleşeceğini belirtti.





DEV BÜTÇELİ HIZLI TREN İHALESİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli ihalelerinden biri olan Delice-Çorum hızlı tren hattı ihalesi, büyük bir tartışma yarattı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ihalenin "adrese teslim" yapıldığını öne sürerek, ihale sürecinin şeffaf olmadığını iddia etti. Yavuzyılmaz, CHP olarak suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.





KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE 678 MİLYAR LİRA ÖDENECEK

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin bütçeye büyük bir yük getirdiği belirtiliyor. Önümüzdeki üç yıl içinde bu projelere 678,3 milyar lira ödenmesi öngörülüyor. CHP’li Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’nin bütçe dengesini sağlamakta zorlanacağını ve bu projelerin ülkenin mali geleceği üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.





ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI, OTOYOL PROJESİNİN CEO’SU OLDU

Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO’su oldu. Bu atama, büyük inşaat şirketlerinin işlediği otoyolun geleceğiyle ilgili yeni soruları gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, Turhan’ın bakanlık döneminde verdiği "ilave araç geçiş garantileri"ne ilişkin belgeleri paylaşarak, bu durumun şeffaflık eksiklikleri ve kamu kaynaklarının yanlış yönetimiyle ilgili ciddi eleştiriler aldığını belirtti.