Samanyolu Haber /Gündem / 'Emelleri Suriye ile sınırlı değil, Erdoğan nükleer silah istiyor' /21 Ekim 2019 13:08

'Emelleri Suriye ile sınırlı değil, Erdoğan nükleer silah istiyor'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayı başında nükleer silahlar hakkında yaptığı bir açıklamayı manşetine taşıdı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda yaptığı “Birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda gelişmiş ülkeler arasında neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok.” açıklamalarını ilk sayfasına taşıyan New York Times, Erdoğan'ın müttefiklerini "hazırlıksız yakalama konusunda bir uzman olduğunu" yazdı.

"ABD, KÜRT MÜTTEFİKLERİNİN DARMADAĞIN EDİLMESİNİ ÖNLEYEMİYOR"

Makalede Suriye'nin kuzeyine yapılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından Erdoğan'ın nükleer bomba ile ilgili açıklamalarının "yeni bir anlam" kazandığı ifade edildi. 

NYT muhabirleri David E. Sanger ve William J. Broad, "ABD, Türkiye liderinin Kürt müttefiklerini darmadağın etmesini önleyemiyorsa, nükleer bomba üretmesini nasıl önleyebilir?" diye sordu.

Bahsi geçen makale gazetenin bugünkü nüshasında "Yüreklenmiş Erdoğan nükleer bomba arıyor " başlığıyla yer alırken, New York Times'ın internet sitesinde "Erdoğan'ın emelleri Suriye ile sınırlı değil. O nükleer silah istediğini söylüyor" başlığıyla yayımlandı.

ABD gazetesine konuşan uzmanlar, "Eğer Erdoğan satın almazsa Türkiye'nin nükleer silah üretmesi birkaç yıl sürebilir" ifadelerini kullandılar.
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