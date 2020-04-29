Samanyolu Haber /Dünya / Emenike: Nijerya'da hava 35 derece ve virüs yayılıyor... Sıcaklarda hastalık gitmiyor /29 Nisan 2020 10:28

Emenike: Nijerya'da hava 35 derece ve virüs yayılıyor... Sıcaklarda hastalık gitmiyor

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Emenike, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden koronavirüse ilişkin konuştu. Nijeryalı futbolcu ”Virüs sıcakla gidecek diyorlardı ama Nijerya’da hava 35 derece, kimse gerçeği bilmiyor” dedi.

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Emenike “Virüsten korkmuyorum. Ailem iyi. Etrafımda kimsede virüs yok, sadece ailem var zaten, başka kimse yok. Virüs sıcakla gidecek diyorlardı. Nijerya’da hava 35 derece. Herkes virüsle ilgili bir şeyler söylüyor, kimse gerçeği bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Virüs Afrika genelinde yayılırken son açıklanan rakamlara göre Nijerya'da bin 532 vak'a rapor edildi. 44 kişinin hayatını kaybettiği ülke, Gana ve Güney Afrika'dan sonra en fazla vak'anın görüldüğü üçüncü Afrika ülkesi durumunda.

EMENİKE'NİN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMELERİ

Son olarak Westerlo forması giyen Emenike ayrıca, “Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe’yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim” dedi.

Türkiye’ye gelmeye hazırlandığını ancak “koronavirüs çılgınlığının” başladığını ifade eden Emenike, Fenerbahçe’deki teknik direktör arayışı için de kendisini gündeme getirdi.

Emenike, şunları söyledi:

“Umarım Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olurum gelecekte. Fenerbahçe’de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.”


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