EMEP Genel Başkanı Akdeniz'den 'halk ittifakı' çıkışı

İstanbul'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında söz alarak meydandaki kalabalığa hitap eden EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in konuşmasında 'halk ittifakı' ifadesini kullanması dikakt çekti.





Cumhur ve Millet ittifakı bloklarının bazı politikalarını eleştireren Akdeniz 'halk ittifakı' kavramını kullandı.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Newroz'unda konuşan EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Ukrayna’da arabuluculuğa soyunan AKP iktidarına seslendi, “NATO’yla gideceğin her yol Türkiye’yi savaş bataklığına sokar. Önce NATO’dan çıkacaksın. Dışarıda barış diyorsan önce içeride kendi barışını yapacaksın, Kürtlerle barışacaksın” dedi. Miting meydanında toplanan yüz binleri işaret eden Akdeniz, "Ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı… Halk ittifakı, halk ittifakı… İşte burası halk ittifakı” dedi. İstanbul Newroz'unda konuşan EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Ukrayna’da arabuluculuğa soyunan AKP iktidarına seslendi, “NATO’yla gideceğin her yol Türkiye’yi savaş bataklığına sokar. Önce NATO’dan çıkacaksın. Dışarıda barış diyorsan önce içeride kendi barışını yapacaksın, Kürtlerle barışacaksın” dedi. Miting meydanında toplanan yüz binleri işaret eden Akdeniz, "Ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı… Halk ittifakı, halk ittifakı… İşte burası halk ittifakı” dedi.

AKDENİZ’DEN İKTİDARA: ÖNCE NATO’DAN ÇIKACAK, İÇERİDE KENDİ BARIŞINI SAĞLAYACAKSIN





AKDENİZ MEYDANI İŞARET ETTİ: İŞTE BU HALK İTTİFAKI





Ukrayna’da arabuluculuğa, garantörlüğe soyunan AKP iktidarına seslenen Akdeniz, “NATO’yla gideceğin her yol Türkiye’yi savaş bataklığına sokar. Önce NATO’dan çıkacaksın. Dışarıda barış diyorsan önce içeride kendi barışını yapacaksın, Kürtlerle barışacaksın” ifadelerini kullandı.Tek adam rejiminin kadınları, gençleri, Kürtleri, işçileri tanımadığının altını çizen Akdeniz, “Biz diyoruz ki tek adam işçileri tanımıyor. Ama sadece tek adam değil bakın Millet İttifakı ne diyor, mutabakat metni yayınlıyor. Mutabakat metninde işçiler var mı, Kürtler var mı, İstanbul Sözleşmesi, kadınlar var mı, siz işsiz gençler, Kürt gençler, emekçi gençler var mısınız” diye sordu. Akdeniz’e miting alanındaki onbinler ‘hayır’ yanıtını verdi.Akdeniz bunun üzerine “O zaman ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı, halk ittifakı halk… Geliyoruz… Bize soruyorlar, diyorlar ki nedir bu halk ittifakı, nasıl bir halk ittifakı kuruyorsunuz? İşte bu meydana bakacaksınız, gördünüz mü halk ittifakını. İşte bu halk ittifakı. Onlar ittifakımızı dağıtmak istiyorlar, biz daha da güçlendireceğiz” dedi.Kürt Şair Cigerxwîn’in "ger hûn nebin yek, hûn e herin yek bi yek" ifadelerini paylaşan Akdeniz, “Yani ne diyor, eğer biz olmazsak birlik, yok oluruz bir bir diyor. İşte halk ittifakını en güzel ifade eden sözler bunlardır. Birlikte kazanacağız, halk kazanacak, haklar kazanacak” diyerek sözlerini noktaladı. Akdeniz sahneden inerken uzun süre alkışlandı.