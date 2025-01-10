Samanyolu Haber /Dünya / Emevi Camii'de fenomen ziyafetinde izdiham: Ölü ve yaralılar var /10 Ocak 2025 17:48

Emevi Camii'de fenomen ziyafetinde izdiham: Ölü ve yaralılar var

Emevi Camisi'nde yaşanan izdiham, TikTok fenomeni bir şefin duyurduğu etkinlik sonrası üç kişinin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına yol açtı. Yetkililer, trajik olayın tekrar etmemesi için önlemler alınacağını açıkladı.

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Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, izdihama neden olan olay, TikTok sosyal medya uygulaması fenomeni Şef Abu Omar Al-Shami'nin cami avlusunda düzenlemeyi planladığı bir ziyafetin duyurulmasıyla başladı.

Caminin video kayıtlarında, organizasyon eksikliği ve kalabalık nedeniyle insanların cami avlusunda sıkıştığı ve izdihamın bu şekilde oluştuğu aktarıldı.

Şam Valisi Mahir Mervan, olayın ardından Suriye Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaşananların trajik bir şekilde sonuçlandığını ifade etti.

Mervan, "Bugün Emevi Camisi'nde düzenlenen sivil etkinliklerden biri sırasında yaşanan izdihamda üç kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ayrıntılarını araştırıyor ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kamuya açık yerlerde benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız" dedi.

Cuma namazı sonrası halkın camiden ayrılmaya çalıştığı sırada başlayan izdihamda yaralananlara ilk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı görüldü. Yetkililer, sorumluların hesap vermesi için gereken adımların atılacağını belirtti.
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