'Emevi Cami'ne giden Putin Erdoğan'a ne mesaj verdi





Önce Şam'a gitti ve Suriye Devlet Başkanı Esed ile görüştü. Esed ile görüşmesi aslında başlı başına bir mesaj iken Putin doğrudan Erdoğan'a da bir ince mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Putin görüşmeden sonra Esed'la birlikte Erdoğan'nın 2012'de namaz kılacağız dediği Emevi Camii'ni ziyaret etti.





Peki bu mesaj ne anlama geliyor?





Dış Politika yazarı Murat Yetkin yazısında Putin'in Erdoğan'ı daha fazla baskı altına almak için böyle bir hareket yaptığının altını çizdi.





Putin’in ‘psikolojik savaş ustası olduğunu kabul etmek zorundayız.’ diyen Yetkin, “Erdoğan ile sadece Türk Akımı ve Rusya’ya bağımlılığı artırıcı başka ekonomik projeleri değil, aynı zamanda Suriye, Irak ve Libya üzerine belirleyici önemde görüşmeler yapmaya gelmeden önce Şam’da gövde gösterisi yapmanın amacı Erdoğan’ın sinirini bozup baskı altına almaya çalışmak değilse, nedir?” ifadesini kullandı.







Cumhuriyet Gazetesin'de yer alan analizde ise Türkiye'nin Dış Politikasının hüsrana uğradığının ortaya konduğu belirtilmiş:





'Putin’in ziyareti, “Emevi Camisi’nde namaz kılma hedefindeki” Türk dış politika söyleminde yaşanan hüsranı ortaya koyuyor. Putin, “Emevi Camisi’nden geliyorum” mesajıyla Türkiye’ye inerken, Suriye’de istikrarın sağlandığı iddiasını tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Tek sorun ise İdlib. İki gözlem noktası Esad güçlerinin kontrol bölgesinde kalan Türkiye, konuya Avrupalı devletleri dahil etmenin dışında bir şey yapamıyor. Esad güçlerinin kontrolü alanında kalan Türk gözlem güçleri hangi görevi yapacak? Artık uzlaşma işlemiyor. Umarız, Libya’da yolun başında olan Türkiye, Suriye deneyimlerini önyargısız şekilde dikkate alır.'





Peki bu görüşme Libya'ya nasıl yansıyacak





Türkiye ile Rusya Libya'da farklı tarafları destekliyor. Ancak Erdoğan ve Putin görüşmesinden sonra her iki lider '12 Ocak gecesi 00.00’da Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar' bu konuda da farklı gelişmeler beklenebilir





Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşıması öngörülen TürkAkım boru hattının açılışı için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelmeden önce sürpriz bir hareket yaptı.