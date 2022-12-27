Emin Gürses: Hablemitoğlu ile cinayetten önce konuşmuştum Köstebek (kitabıyla) falan ilgisi yok

1 hafta evvel Şenkal Atasagun, Necip Hablemitoğlu ile görüşmüş. Şimdi Şenkal Atasagun şimdi bize kızmasın. Bu memlekette siz Türkleri korumak için varsınız.





Cinayetin Gülen Cemaati’yle ilgisi olmadığını söyleyen Gürses, Gladyo’ya işaret ediyor: “Bunu millete anlatamıyorum; Köstebek’le (kitap) möstebekle ilgisi yok. Necip hocanın bana birebir söylediğini söylüyorum. ‘Elimdeki bilgileri yayınlamamı istemiyorlar, bunlar çok önemli belgeler’ dedi. Aynı şeyi Uğur Mumcu’ya yaptılar.”Necip Hablemitoğlu’nun katledilmesinden 20 yıl sonra hazırlanan iddianamede, Enver Altaylı ve Mustafa Özcan ‘azmettrici’ olarak yer alıyor. İddianameye göre Hizmet Hareketi, ‘Köstebek’ isimli kitabının yayınlanmaması için Levent Göktaş suç örgütüyle anlaşarak Hablemitoğlu’nu öldürtmüş!Prof. Dr. Emin Gürses, 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülen Necip Hablemitoğlu’nun yakın arkadaşıydı. Gürses’in, Levent Göktaş’ın Bulgaristan’dan iade kararının çıktığı 14 Aralık’ta Ulusal Kanal’da katıldığı ‘İşin Aslı’ programında çok önemli açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Cinayetin ‘Köstebek’ kitabı ya da Cemaat’le hiç bir ilgisi olmadığını anlatan Emin Gürses, şunları söylüyor:Ben ne dedim o dönemde; Şenkal Atasagun’a sorun, o bilir kim öldürdü diye. Şenkal Atasagun şu anda MHP’de danışmanlık yapıyormuş. Tayyip bey çok önemli bir şey yaptı; Ukrayna’dan adamı (Bozkır) getirdiler. Levent Türkiye’ye getirildi. İnşaallah burada başına bir iş gelmez. Levent Göktaş konuşursa, buradan çok önemli ip uçları çıkar.Hala ben bunu millete anlatamıyorum; Hablemitoğlu’nun elinde İsrail ve Amerika’nın Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Hablemitoğlu bana dedi ki, ‘Bunları yayınlayacağım.’ Ben de ‘Hocam bu bilgiler sana karşı taraftan geldi. Bunlar gizli bilgiler.’ Necip bana dedi ki, ‘Bunların farkındayım ama bunları yayınlamak zorundayım ben.’ dedi.(Sunucunun Hablemitoğlu cinayetinin Gülen Cemaati ile ilgili olduğu iddiası üzerine) Köstebekle, möstebekle ilgisi yok. Necip hocanın bana birebir söylediğini söylüyorum. ‘Elimdeki bilgileri yayınlamamı istemiyorlar, çok önemli belgeler.’ (Kendisini uyardığını anlatıyor) Aynısını Uğur Mumcu’ya da yaptılar. Necip’i göz göre göre öldürdüler. Gladyo böyledir. Eğer Levent Göktaş bu yapılanma (Gladyo) ile ilgili bilgi verirse Türkiye’ye çok faydası olur.