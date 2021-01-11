Emine Erdoğan, 'Hermes çantasını' yazan gazetecinin beraatına itiraz etti

Emine Erdoğan, “Parıl Parıl Parlıyordu Hermes Çanta” başlıklı yazısında kendisine “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret” suçlamasıyla dava açtığı Evrensel yazarı Ender İmrek’in beraatına itiraz etti.

İmrek, ilgili yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın fahiş fiyatlı çantasına gönderme yaparak eleştiride bulunmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) itiraz dilekçesi sunan Erdoğan ailesinin avukatı Ahmet Özel, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının lehlerine bozulmasını istedi.





İmrek’in söz konusu köşe yazısını olduğu gibi dilekçeye koyan Özel, yazının Emine Erdoğan’ı karalamaya yönelik olduğunu, asılsız ve hiçbir kamu yararı gütmediğini savundu.





Köşe yazının bir bütün halinde düşünüldüğünde hakaret içeren birden çok anlamın çıktığını iddia eden Özel, dilekçesinde hakaret cümlelerinin hangi ifadeler olduğuna yer vermedi.





Özel köşe yazısının kötü niyetli bir tutumla kaleme alındığını savundu. Köşe yazısının hukuka aykırı olduğunu da savunan Özel, İmrek’in, Emine Erdoğan hakkında olumsuz bir algı oluşturulmaya çalıştığını iddia etti.





Özel dilekçesinde “Tüm bunlar dikkate alındığında yerel mahkemece yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK 125. maddesi uyarınca "hakaret" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken hakaret içerikli köşe yazısının "ifade ve Basın özgürlüğü" kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmektedir” diyerek yerel mahkemenin beraat kararının istinaf incelemesi sonucu lehe bozulmasını talep etti.





Ne olmuştu?

Evrensel yazarı Ender İmrek, 29 Haziran 2019’da yayınlanan “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” başlıklı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın fiyatı 50 bin dolar olan Hermes marka çanta kullanmasını eleştirdi.





Yazının ardından İmrek "güzel vasıf atfetmeyerek hakaret etmek”le suçlandı ve hakkında dava açıldı.





8 Ekim’de görülen davanın ikinci duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasında herhangi bir gerekçe göstermeden İmrek’e isnat edilen suçtan ceza verilmesini istedi.





2 Aralık’ta görülen karar duruşmasında ise İmrek beraat etti. Mahkeme gerekçeli kararında “...Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 29 Haziran 2019 tarihli Evrensel gazetesinde yer alan sanığın kaleme aldığı yazı incelendiğinde sanığın katılan hakkında yazdıklarında hakaret suçunu oluşturabilecek nitelikte bir ifadenin yer almadığı, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve gerekçe dikkate alındığında sanığın eyleminin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığı, bu nedenle üzerine atılı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı sonuç ve kanaatine varılarak" sanık hakkında beraat kararı vermiştir” ifadelerine yer verdi.