Emine Erdoğan'dan ilginç sözler!..

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle ilginç sözler sarf etti.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çevrim içi olarak düzenlenen "Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü" konulu programa video mesajla katılan Emine Erdoğan, isim vermeden Alaattin Çakıcı, Sedat Peker gibi mafya babalarının rol model olarak sunulmasını eleştirdi.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure tarifi verdiği mutfakta 9 bin 640 TL'lik eviye bataryası kullanması sosyal medyada "Asgari ücretle 4 ay çalışsa o bataryayı alamaz." şeklinde eleştirilmişti.

"KATİLLER, MAFYA BABALARI, ZORBALAR ROL MODEL"





Şiddet olaylarıyla ilgili medyanın kullandığı haber diliyle ilgili eleştirilerde bulunan Emine Erdoğan şunları dile getirdi. "Siz de takdir edersiniz ki medya dilinin, filmlerde ve dizilerde kullanılan temaların maalesef şiddeti besleyen bir yanı var. Araştırmalar, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin."





ALAATTİN ÇAKICI'YI AKP-MHP İTTİFAKI TAHLİYE ETTİ





Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, AKP ile Cumhur İttifakı'ndaki müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile 17 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen af kanunu ile tahliye edilmişti.





Çakıcı gibi 100 bine yakın katil, tecavüzcü, hırsız serbest bırakılmıştı.





Ancak Selahattin Demirtaş gibi Kürt siyasetçiler, Osman Kavala ve Hacı Boydak gibi işadamları, hâkimler-savcılar, avukatlar, öğretmenler, gazeteciler ve ev hanımları af kanundan muaf tutulmuştu.