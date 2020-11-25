Samanyolu Haber /Gündem / Emine Erdoğan'dan ilginç sözler!.. /25 Kasım 2020 15:10

Emine Erdoğan'dan ilginç sözler!..

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucu üyesi Bülent Arınç'ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifaya götüren tartışmaların odağında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yazdığı tehditkâr mektup yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin bizzat himaye ettiği Çakıcı'nın tehditlerine karşı AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessiz kalırken, eşi Emine Erdoğan bugün ilginç bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle ilginç sözler sarf etti. 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çevrim içi olarak düzenlenen "Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü" konulu programa video mesajla katılan Emine Erdoğan, isim vermeden Alaattin Çakıcı, Sedat Peker gibi mafya babalarının rol model olarak sunulmasını eleştirdi.

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure tarifi verdiği mutfakta 9 bin 640 TL'lik eviye bataryası kullanması sosyal medyada "Asgari ücretle 4 ay çalışsa o bataryayı alamaz." şeklinde eleştirilmişti.
 
"KATİLLER, MAFYA BABALARI, ZORBALAR ROL MODEL"

Şiddet olaylarıyla ilgili medyanın kullandığı haber diliyle ilgili eleştirilerde bulunan Emine Erdoğan şunları dile getirdi. "Siz de takdir edersiniz ki medya dilinin, filmlerde ve dizilerde kullanılan temaların maalesef şiddeti besleyen bir yanı var. Araştırmalar, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin."

ALAATTİN ÇAKICI'YI AKP-MHP İTTİFAKI TAHLİYE ETTİ

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, AKP ile Cumhur İttifakı'ndaki müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile 17 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen af kanunu ile tahliye edilmişti. 

Çakıcı gibi 100 bine yakın katil, tecavüzcü, hırsız serbest bırakılmıştı.

Ancak Selahattin Demirtaş gibi Kürt siyasetçiler, Osman Kavala ve Hacı Boydak gibi işadamları, hâkimler-savcılar, avukatlar, öğretmenler, gazeteciler ve ev hanımları af kanundan muaf tutulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emine Erdoğan'dan ilginç sözler!.. Sonraki Haber >>

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:18