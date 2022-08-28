Samanyolu Haber /Gündem / Emine Erdoğan'ın 1 saatlik ziyareti 3 milyon liraya patladı /28 Ağustos 2022 13:05

Emine Erdoğan'ın 1 saatlik ziyareti 3 milyon liraya patladı

Tokat'ta düzenlenen gastronomi festivalinin faturası ağır oldu. İddialara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 1 saat süren ziyareti için özel bir konsept hazırlandı ve 3 milyon lira harcandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onur konuğu olduğu 1. Tokat Gastronomi Festivaline 1 saatlik ziyareti için hazırlanan konsepte 3 milyon lira harcandığı iddia edildi.

Halk Bankası’nın desteğiyle, AKP’li Tokat Belediyesi ve Valilik tarafında organize edilen 1. Tokat Gastronomi Festivali başlar başlamaz yapılan israflar ile gündemde yerini aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın eşi Emine Erdoğan’nın onur konuğu olarak katılacağının önceden bilindiği festivalde, yalnızca bir saatik ziyaret için yapılan masraflar tepki çekti.

Festival kapsamında Endiz köyünde gerçekleşen “Bereket hasadı” programına Emine Erdoğan’nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer de katıldı.

3 MİLYON LİRA
Yeniçağ'dan Kenan Kayhan'ın haberine göre, Program için AKP’li ilçe Başkanının akrabasının tarlası kiralanarak özel çiftlik konsepti hazırlandı. Emine Erdoğan'ın bir saatlik ziyareti için özel olarak hazırlanan konsept, yaklaşık 15 günde hazırlandı. Özel bir organizasyon firması tarafından hazırlanan konsept için tanesi 20 liradan on binlerce tuğla zemin taşları ile kaplanırken, Emine Erdoğan’nın gezeceği yerlere özel İtalyan Ponza taşı döşendi.

Tarla için özel yollar açıldı, elektrik hattı çekildi ve özel projektörler yerleştirildi. Maliyeti yaklaşık 3 milyon liraya mal olan konsept, program sonrası sökülecek.

Daha öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Tokat ziyareti sırasında kullandığı "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçe gezilerini takip edip kimin ile konuştuklarını araştırıyoruz'' sözlerinin ifşa olması sonrası AKP’li yöneticiler özellikle Bakan takiplerinde muhalif basını istemediklerini ifade etmişlerdi.

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