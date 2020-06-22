Samanyolu Haber /Gündem / Emine Erdoğan'ın çantasına ve oğluna laf etmek artık YASAK /22 Haziran 2020 10:32

Emine Erdoğan'ın çantasına ve oğluna laf etmek artık YASAK

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 6 farklı Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişim engelleme kararı getirdi.Engellenen başlıklar arasında, “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” başlıkları yer alıyor.

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19 Haziran 2020 tarihinde alınan 3 farklı karar ile 6 farklı Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişim engellendi. Engellenen başlıklar arasında, “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” başlıkları da yer alıyor.

17-25 Aralık 2013 yılındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sırasında Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında Bilal Erdoğan’ın olup biteni anlamaması sonucu Erdoğan’ın olayları anlatma biçiminden yola çıkarak oluşturulan deyim olan "Bilal'e anlatır gibi" ifadesi artık Ekşi sözlük'te yazılamayacak. 

Yine Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın lüks merakı ve yüz binlerce lira değerinde olan kullandığı çantalar ve broş gibi aksesuarlar da özellikle Ekşi sözlük'te sayfalarca tartışılmıştı. Artık Emine Erdoğan'ın fuzuli masrafları ve 'sonradan görmeliği'ni de bu platformda tartışmak mahkeme kararıyla engellendi.
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