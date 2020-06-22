Emine Erdoğan'ın çantasına ve oğluna laf etmek artık YASAK

19 Haziran 2020 tarihinde alınan 3 farklı karar ile 6 farklı Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişim engellendi. Engellenen başlıklar arasında, “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” başlıkları da yer alıyor.







17-25 Aralık 2013 yılındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sırasında Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında Bilal Erdoğan’ın olup biteni anlamaması sonucu Erdoğan’ın olayları anlatma biçiminden yola çıkarak oluşturulan deyim olan "Bilal'e anlatır gibi" ifadesi artık Ekşi sözlük'te yazılamayacak.





