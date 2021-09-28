Emine Erdoğan'ın yemek kitabıyla ilgili şoke eden gerçeği bakanlık açıkladı: Meğer sadece...

ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK







Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabın maliyetinin gündem olması ve kamu bütçesi üzerinden karşılanmasıyla ilgili gelen büyük tepkilerin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada kitap için “Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurlar ve uzmanların takdirini kazanan eser” ifadeleri savunulurken maliyetine ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tanıtım toplantısına katıldığı ve konuşma yaptığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitabın basım ve tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinden 1 milyon TL’ye yakın para harcandığı ortaya çıkmıştı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı medya kuruluşlarında hakkında olumsuz algı oluşturmak üzere haberler yayımlanan ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ adlı eser, Türk mutfağının zenginlikleri ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlanmıştır. Bu eser aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen ’Gastronomi Yılı’ etkinliklerine ve 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek olan Türk Mutfağı Haftası’na destek olmak üzere yayıma hazırlanmıştır.Dünyada en çok konuşulan diller de dahil olmak üzere yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu değerli eser, Türkiye’de de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmış ve okurların ilgisine sunulmuştur” denildi.Açıklamada, “Halihazırda yoğun ilgi gören ve genel okur kitlesi ile birlikte ülkemiz kültürü ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütleri tarafından da yoğun biçimde talep edilen bu değerli eserin satışından elde edilen gelir yine Bakanlığımızın Türk kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yıllardan beri yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacaktır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır.Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurlar ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.