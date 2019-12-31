Emine Erdoğan'ın ziyaretinde skandal olay

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının dağa gönderildiğini iddia ederek, polis tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü önünde bekletilen aileleri ziyaret etti. Ziyaret öncesi ve sonrasında hem il binası önünde hem de kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.







İl binasına çıkan tüm yollar, zırhlı araçlar tarafından yayalara ve araç trafiğine kapatıldı. Ablukadaki parti binasına girmek isteyen HDP’liler, sıkı aramalardan geçirildi. Emine Erdoğan’ın ziyareti boyunca kentte yoğun helikopterler uçuşu da dikkati çekti.





HDP binası önüne gelen Emine Erdoğan, ailelerle görüştü. Oğlu Yusuf Begdaş’ın dağa kaçırıldığını iddia eden Celil Begdaş, kendileriyle dayanışmanın olmadığını belirterek, Erdoğan’a sitemde bulundu.





Erdoğan ise, "Bunları kameralara söylüyor musunuz?", babadan "Söylüyoruz" yanıtını alınca, şöyle devam etti:





"Buyurun gel, buraya gel. Ne istiyorsan de buraya. Gel kameraya anlat, sen şimdi buraya söyleyeceksin. Bir de söyle o kuruluşlar niye buraya gelmiyor."





Begdaş, Emine Erdoğan'ın çağırdığı kameralara şunları söyledi:





"Bir Kürt olarak diyorum, gerçi Kürtlerden nefret ediyorum. Kılıçdaroğlu çocuğunu göndersin. Sezai Temelli, Pervin Buldan, Musa Farisoğulları, bilmediğim isimler, bunlar çocuğunu göndersin, söz ben çocuğumdan vazgeçiyorum. Diyorum Kürt için gitmiş. Ya bunlar Kürt için gitmemiş, dinime Kürtlüğü yok, şerefsizim Kürt yok, dinime Kürt için gitmemiş. Ermeni için gitmişler. Ermeni meselesini biliyor musunuz? 1915’te, dedem Muş Malazgirt’ten geldi. Bir tane Ermeni akıllıydı, dedi; 'Biz paramızla sizi öldüreceğiz.' Bak, adamlar paralarıyla bizi öldürüyorlar. Allah, peygamber için tamam sorun vardı, sayın başkanımız geldi (Erdoğan'ı kastederek), iyi bir müteahhittir. Eskileri taşerondu. Bu iyi bir müteahhittir. Her şeyi biliyor…”





Erdoğan, aileleri ziyaret etmesinin ardından çadırdan ayrıldı.

