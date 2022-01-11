Emine hanımın annesi için okul yaptırdı, 22 milyonluk ihaleyi kaptı

YİNE PAZARLIK USULÜ





EMİNE ERDOĞAN'A JEST!





İKTİDARA YAKIN





MİLYARLARCA LİRA KAZANDI





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir şirkete daha milyonlarca liralık ihale verdi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 21 Aralık 2021 tarihinde “BUSKİ İçmesuyu - Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çamur Yakma Tesisi İşletme - Bakım Hizmetleri Alımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi.AKP'li belediye ihaleye çıkılan iş için 18 milyon 186 bin TL yaklaşık maliyet hesaplandı. Ancak, ihalenin yaklaşık maliyetin milyonlarca üstünde teklif veren Siirt merkezli Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi’ne verildiği açıklandı. Şirket ihaleyi tam 22 milyon 799 bin TL’ye aldı.Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a 2013 yılında iki jestte bulundu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran'ın isimleri verildi. 2020 yılında da Gökçen Kuzu’nun oğlu Yusuf Kuzu’nun doğa harikası Riva’da kıyı şeridine havuzlu villa yaptığı ortaya çıkmıştı. Sahile kadar kat kat beton bloklardan duvar ören Kuzu yan parseldeki yeşil alanı çevirerek duvar inşa etti. Bölge sakinlerinin arsadaki çalışmaları ilgili kurumlara şikâyet etmesi üzerine duvar yıkıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ihale verdiği Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi de aslında kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre, AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor. Kuzu, 2003'te Siirt'te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan'a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan'a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan'ın aday olmasını destekledik" demişti.İhaleyi alan şirketin kamudan aldığı ihaleler de dudak uçuklatacak cinsten. Şirket 2012 ile 2022 yıllarını kapsayan sadece son 11 yılda kamudan toplam 3 milyar 865 milyon 566 bin TL değerinde 27 ayrı dev ihale aldı. Şirketin kamudan aldığı ihale sayıları ve ihale bedelleri ise şöyle: