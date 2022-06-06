Emine Şenyaşar, eşini ve çocuklarını katlettiren AKP’li Yıldız’a para cezası ödeyecek

Emine Şenyaşar hakkında nöbet esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘hakaret’ iddiasıyla açılan 4 davadan birinde karar açıklandı.







4 YIL ÖNCE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLDÜ

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021 tarihinde başlattığı Adalet Nöbeti 455’inci gününde sürüyor. Emine Şenyaşar hakkında nöbet esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘hakaret’ iddiasıyla açılan 4 davadan birinde karar açıklandı.





“SOYSUZLAR”DAN KASIT SÜLEYMAN SOYLU DENİLDİ

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre Şenyaşar’ın 2 Haziran 2021’deki nöbetin 86’ncı günü esnasında söylediği “Soysuzlar çocuklarımı öldürdüler” cümlesinde geçen “Soysuz”dan kasıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu değerlendirilerek ve ailesinden 3 kişiyi öldüren AKP’li Yıldız’ın akrabalarının isimlerini zikretmesinden kaynaklı iki ayrı ‘hakaret’ davası açıldı. Mahkeme Şenyaşar’a AKP’li Yıldız’a ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle bin 740 TL para cezası, Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 5 bin 300 TL para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.





NÖBET ESNASINDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE 16 SORUŞTURMA AÇILDI

Adalet Nöbeti’ne başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana yargı kıskacına alınan Emine Şenyaşar hakkında, nöbet esnasında sarf ettiği sözlerden kaynaklı ‘hakaret’ iddiasıyla 16 soruşturma açıldı, 5’i davaya dönüştü.