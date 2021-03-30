Samanyolu Haber /Gündem / Emine ve Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı /30 Mart 2021 15:26

Emine ve Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı

Adalet arayışlarının 22’nci gününde Urfa Adliyesi önünde gözaltına alınan Emine ve Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı.

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Urfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısında eşi ve çocuklarını kaybettiği ileri sürülen Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde "Adalet" talebiyle başlattıkları oturma eylemini 22'nci gününde gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Şenyaşar ailesi, bir süre sonra ifadeleri alınmadan serbest bırakıldı.

Urfa Adliyesi önünde “Adalet” talebiyle oturma eylemlerinin 22'nci gününde gözaltına alınan Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Şenyaşar ailesi, bir süre burada bekletildikten sonra ifadeleri alınmadan serbest bırakılmaları dikkat çekti. 

Şenyaşar ailesi, nöbet eylemini sürdürmek üzere Urfa Adliyesi önüne geçti. Saldırılardan yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Süleyman Yıldız'ın şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında dün İlçe Emniyet Müdürlüğünce ifadeye çağrılmıştı
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