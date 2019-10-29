Samanyolu Haber /Gündem / Eminönü'nde bir devrin sonu /29 Ekim 2019 12:14

Eminönü'nde bir devrin sonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık-ekmek satışını yasaklıyor. Tekne sahiplerine ihtarname gönderildi. 1 Kasım'a kadar bahse konu yerler boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslim edilecek. Aksi hâlde söz konusu yerlerin polis zoru ile tahliye edileceği bildirildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler hakkında önemli bir karara imza attı. 

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi. 

18 Ekim tarihli yazıda kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. Bahse konu yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Aksi hâlde söz konusu yerlerin polis zoru ile tahliye edileceği bildirildi.

BALIK-EKMEK, İSTANBUL KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI

İhtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, alınan karara dair “Balık-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası… Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz.” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Büyükşehir Belediyesi tarihi yarımadada yeni bir projeyi hayata geçirecek. 

"Eminönü de bu projenin bir parçası." diyen belediye yetkilileri, "Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.” dedi.

YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri Büyükşehir Belediyesi ile muhatap oluyordu. Üç tekne için her yıl kasım ayında 900 bin TL’lik kira ödemesi yapılıyor. 

Teknelerde 150 kişi çalışıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eminönü'nde bir devrin sonu Sonraki Haber >>

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Bisikletliye vurup kaçtı

Bisikletliye vurup kaçtı

Araba yarışında feci kaza

Araba yarışında feci kaza

Deve çobanı kaçırdı

Deve çobanı kaçırdı

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

Cam silicilerin zor anları

Cam silicilerin zor anları

Her yerde selfie çekilmez!

Her yerde selfie çekilmez!

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Şaşırdım kaldım işte

Şaşırdım kaldım işte

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:30