Eminönü'nde bir devrin sonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler hakkında önemli bir karara imza attı.





Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.





18 Ekim tarihli yazıda kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. Bahse konu yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Aksi hâlde söz konusu yerlerin polis zoru ile tahliye edileceği bildirildi.





BALIK-EKMEK, İSTANBUL KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI





İhtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, alınan karara dair “Balık-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası… Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz.” dedi.





Hürriyet'in haberine göre, Büyükşehir Belediyesi tarihi yarımadada yeni bir projeyi hayata geçirecek.





"Eminönü de bu projenin bir parçası." diyen belediye yetkilileri, "Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.” dedi.





YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR





İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri Büyükşehir Belediyesi ile muhatap oluyordu. Üç tekne için her yıl kasım ayında 900 bin TL’lik kira ödemesi yapılıyor.





Teknelerde 150 kişi çalışıyor.