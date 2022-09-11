Samanyolu Haber /Spor / Emirhan İlkhan'dan yeni açıklama: Çok üzgünüm /11 Eylül 2022 21:50

Emirhan İlkhan'dan yeni açıklama: Çok üzgünüm

Beşiktaş'tan tartışmalı bir şekilde İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya trasnfer olan Emirhan İlkhan, kendi hatası sonrasında yenilen golle kaybedilen İnter maçı sornası bir açıklamada bulundu.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre İtalya Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeledeyi Inter, 1-0'lık skorla kazandı. Bu maçta atılan golde Emirhan İlkhan'ın hatası dikkati çekti.

Söz konusu gelişme sonrasında ise genç yıldız kişisel sosyal medya hesabından İtalyanca bir açıklama yaparak hatasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

Emirhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Hataların bize yeni dersler verdiğine inanarak ve bilerek daha çok ve daha çok çalışmaya devam edeceğim. Sağlığım iyi, içten mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim.

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