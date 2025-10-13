Emlak vergisindeki fahiş artış değişti işte yeni uygulama

Ekonomim Yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdulllah Tolu, emlak vergisi için düşünülen yeni düzenlemenin ayrıntısı yazdı. Tolu’nun verdiği bilgiye göre, yeni düzenlemenin ayrıntıları şöyle;



– 2025 yılında arsa ve arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlıı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesi gündemde.



– Üst sınır, 2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2025 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlasının esas alınması şeklinde.



– Üst sınır düzenlemesinin Torba Yasa Teklifi’nde olması bekleniyor.



2025 yılında arsa/arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlı/tutarlı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesine yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verilecek Torba Yasa Teklifi’nde yer alması bekleniyor.



– Bu üst sınır düzenlemesi sadece emlak vergisini değil; emlak vergisinin yüzde 10’u oranında alınmakta olan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisini de etkileyecek.