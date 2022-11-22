Samanyolu Haber /Dünya / Emmy 2022 ödülleri sahiplerini buldu /22 Kasım 2022 11:08

Emmy 2022 ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.

SHABER3.COM

New York Hilton Midtown Otelde düzenlenen ve sunuculuğunu Penn Jilette’nin yaptığı 50. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 23 ülkeden 15 kategoride 60 yapım temsil edildi.

Galada konuşan Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, "Bu yıl 50'ncisi düzenlenen bu gecede özellikle sevindirici olan şey, dünya çapında dünya standartlarında televizyon programları ve şahsiyetler üreten ve Emmy ödülü kazanan ülkelerin sayısını görmektir." dedi.

En İyi Sanat Programı dalında ödülü James Rogan'ın yönettiği "Freddie Mercury: The Final Act" adlı İngiltere yapımı belgesel kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü "Le Bal des Folles" (The Mad Women’s Ball) adlı filmdeki rolüyle Fransız oyuncu Lou de Laage, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "Irvine Welsh’s Crime" dizisinde bir dedektifi canlandıran İskoç doğumlu İngiliz oyuncu Dougray Scott aldı.

Drama dalında ise yine İngiliz yapımı "Vigil" adlı dizi layık görüldü.

En iyi belgesel ödülünü Anne Poiret'in yönettiği "Les Damnés de la Guerre" (Iraq’s Lost Generation) adlı Fransız yapımı kazanırken spor belgeseli dalında ise yönetmenliğini Barbie MacLaurin’in yaptığı, yarış pilotu Michèle Mouton'un hayatını anlatan "Queen Of Speed" adlı İngiliz yapımı kazandı.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ttiği için tüm Rus yapımı programlar değerlendirilme dışında tutuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emmy 2022 ödülleri sahiplerini buldu Sonraki Haber >>

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:51