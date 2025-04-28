Emniyet belediyeler jammer alamaz dedi! İşte jammer alan belediyeler

Öte yandan, AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi'nin jammer alımı yayımladığı şartnamede de ortaya çıktı. İşte o şartname:





















CHP, bavullarda bulunanların jammer, yani sinyal kesici cihazlar olduğunu açıkladı. CHP ayrıca, terör örgütü IŞİD tarafından ölüm tehditleri alan Ekrem İmamoğlu’nun güvenliğinin sağlanması için bu önlemin alındığının altını çizdi.İktidar medyası, ilk servis ettikleri görüntülerin yalanlanmasının ardından ağız değiştirerek bu kez de jammer tartışmasını gündeme getirdi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) de jammer kullanımıyla ilgili bir açıklama yapıldı. EGM, şu ifadeleri kullandı:27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır.Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır.Tartışmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, jammer alan belediyeleri açıklayacağını duyurmuştu.Halktv.com.tr bunun üzerine jammer alan kurum ve kuruluşları araştırdı.Emniyet, belediyelerin jammer alamayacağını açıklasa da, AKP'nin en güçlü kalelerinden biri olan Kahramanmaraş’ta AKP’li belediyenin jammer aldığı ortaya çıktı.Ayrıca ihalebul.com’da yer alan bilgilere göre, 2017 yılında kayyum atanan Şanlıurfa’nın Gürpınar Belediyesi’nin de jammer satın aldığı görüldü.30 bin nüfuslu Gürpınar'daki jammer alımı dikkat çekti.