Büyükada davasının 11 sanığından biri olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç hakkında, "örgüt üyeliği" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezası istendi.

Savcılık mütalaasında, Kılıç'ın örgüt üyeliği suçunu işlediği iddiasına gösterilen delillerden biri de ByLock kullanımıydı.

Ancak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği'nin mahkemeye gönderdiği inceleme raporunda, Kılıç'ın ByLock adlı programı kullanmadığı belirtildi.

Hazırlanan raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:





'ByLock isimli uygulamanın, cihazda yüklenen uygulamalar içerisinde bulunmadığı, ayrıca silinen uygulamalar içerisinde de yer almadığı tespit edilmiştir.'













Bağımsız bilirkişiler de 'ByLock yok' dedi





Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün raporunun yanı sıra, 4 bağımsız bilirkişiden de Kılıç'ın ByLock kullanıcısı olmadığına yönelik rapor verilmişti.





Delil: Kız kardeşinin eşi Zaman'ın eski yöneticisi





Mütalaada ByLock'un kullanımının yanı sıra, Bank Asya'ya para yatırılması, kız kardeşinin eşi Mehmet Kamış'ın Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapması ve hakkında yakalama kararı bulunması, Gezi Parkı eylemleriyle ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili bilgisayarından çıkan yazılar ve telefonunda bulunan bir Fethullah Gülen videosu, Kılıç'ın örgüt üyeliğinden cezalandırılması için gerekçe olarak gösterildi.

















Uluslararası Af Örgütü, Kılıç hakkındaki suçlamalarla ilgili hazırladığı bilgi notunda, Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:





Türkiye genelinde insanlar çocuklarını, politikalarından bağımsız olarak, yüksek bir eğitim standardı sunduğu için Gülen bağlantılı okullara göndermişlerdir.





Taner Kılıç bu hesabı kızının okuluna okul ücretlerini yatırmak için açmıştır. Hesabı başka hiçbir amaçla kullanmamıştır.





Bank Asya Türkiye genelinde insanların kullandığı, bilinen bir bankaydı. Banka hesabı sahibi olmak suç teşkil eden bir faaliyete kanıt olamaz.





Aynı bilgi notunda, kız kardeşinin eşi olan Mehmet Kamış'ın Zaman gazetesindeki üst düzey pozisyonuyla ilgili ise şu ifadeler kullanılmıştı:





Bu, yardım ve yataklık suçlamasını ima etmektedir. Taner Kılıç uzun süredir Gülen hareketini eleştirmektedir. Kız kardeşinin eşine yönelik herhangi bir suçlama konuyla ilgisizdir.





14 ay tutuklu kaldı





Taner Kılıç, 2017 yılının haziran ayında terörizmin finansmanı ve casusluk iddialarıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. 2017 yılının temmuz ayında ise Büyükada'da hak savunucularının toplantısı polis tarafından basılmış, gözaltına alınanlardan 10 kişi tutuklanmıştı.





Mahkeme, Kılıç'ın yargılandığı davanın Büyükada davasıyla birleştirilmesine karar vermişti. Davalar birleştirildikten sonra örgüt üyeliği suçundan yargılanan Kılıç 2018 yılının ocak ayında hakim karşısına çıkmış, tahliye edilmesine rağmen hapishaneden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı. Kılıç, 14 aylık tutukluluğun ardından, 15 Ağustos 2018'da yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edilmişti.