Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet çalışanlarına kaset tehdidi iddiası: Soylu'nun da adı geçiyor /28 Mart 2023 14:22

Emniyet çalışanlarına kaset tehdidi iddiası: Soylu'nun da adı geçiyor

Bir il emniyet müdürünün siber suçlarda görevli bir personelle gayri ahlaki ilişkisi olduğu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bizzat tehdit edildiği ileri sürüldü. Söz konusu iddiada dikkati çeken bir başka detay ise, bu uygunsuz durumun gizlice kaydedilmesi.

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11 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta il emniyet müdürünün, felaketten bir hafta önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaşadığı sorun nedeniyle emeklilik kararı aldığı biliniyordu. Bu nedenle afetin ilk gününde polis güçlerine liderlik edecek herhangi bir kişi bulunmuyordu. 

Halk TV'den Seyhan Avşar, yaşananların perde arkasıyla ilgili olarak bugün dikkati çeken iddialar paylaştı.

"Telefonla konuştuğumuz emniyet müdürü eşinin rahatsız olduğunu o nedenle istifa ettiğini söyledi. Ses tonu oldukça üzgündü" diyen gazeteci, devamında şunları kaydetti:

"Ancak bu emniyet müdürüne yakın kaynaklar aynı şeyi söylemiyordu. İddia o ki bu emniyet müdürü bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tehdit ediliyordu çünkü emniyet müdürünün siber suçlarda görevli bir memur ile ilişkisi vardı. Bu ilişki yasa dışı bir şekilde kayıt altına alınmış ve belgelenmişti. O emniyet müdürü daha fazla dayanamadı ve bir gece istifasını sundu.

O istifa aynı gece ise kabul edildi. Konuştuğumuz kaynaklar sadece o emniyet müdürünün değil benzer durumda çok sayıda teşkilat mensubunun olduğunu ve pek çoğunun ilişkisinin kayıt altına alındığını öne sürdü."
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