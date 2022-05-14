Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki o AKTROLL deşifre oldu /14 Mayıs 2022 13:36

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki o AKTROLL deşifre oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından atılan Canan Kaftancıoğlu tweeti sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Tweetin ardından gözlerin çevrildiği isim ise eski A Haber muhabiri oldu.

SHABER3.COM

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay tarafından hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı paylaşmıştı.

Uzun paylaşımında "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" ifadesini kullanmıştı.  

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uzun'un sözlerine resmi hesabından yanıt verdi. EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verilmişti.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tepki çeken o 'Canan Kaftancıoğlu' paylaşımı




ESKİ A HABER MUHABİRİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu paylaşımı, sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve resmi hesaptan böyle bir paylaşım yapılmasının yanlış olduğu dile getirilmişti. Söz konusu paylaşımın arkasındaki ismin ise eski A Haber muhabiri Levent Eke olduğu öne sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı olarak 2020 yılında atanan Levent Eke, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu tweetin talimatla atıldığını iddia ederken, resmi hesaptan atılan tweetin halen silinmemesi dikkat çekti.



Eke'nin Kaftancıoğlu ile ilgili yapılan paylaşımın nedeni olduğunu öne süren kullanıcılar, sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaptı.








JAHREIN DE PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Jahrein de konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke. Eski A Haber muhabiri…


LEVENT EKE KİMDİR?

EGM'nin resmi sitesinde Levent Eke hakkında yer alan bilgiler şöyle:

Gazi üniversitesi iletişim Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu.

Meslek hayatına, 1996 yılında Flash TV Ankara Haber Merkezi’nde başladı.

2001-2003 yıllarında Kanal D Ankara Haber merkezinde polis-adliye muhabiri olarak görev yaptı.

2004 yılında Başkent Üniversitesi’nin yayın organı Kanal B televizyonunun kuruluşunda oluşturulan ilk kadroda yer aldı.

2009 yılında NTV Ankara Haber Merkezi’ne geçti. 2011 yılının Kasım ayına kadar NTV Parlamento muhabiri olarak görev yaptı. 2011 yılının Kasım ayında A Haber’den gelen teklif üzerine Ankara Haber Merkezi’nde parlamento muhabiri olarak göreve başladı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki o AKTROLL deşifre oldu Sonraki Haber >>

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:34