Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki o AKTROLL deşifre oldu

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tepki çeken o 'Canan Kaftancıoğlu' paylaşımı

















ESKİ A HABER MUHABİRİ





Eke'nin Kaftancıoğlu ile ilgili yapılan paylaşımın nedeni olduğunu öne süren kullanıcılar, sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaptı.

































JAHREIN DE PAYLAŞTI





LEVENT EKE KİMDİR?

2009 yılında NTV Ankara Haber Merkezi’ne geçti. 2011 yılının Kasım ayına kadar NTV Parlamento muhabiri olarak görev yaptı. 2011 yılının Kasım ayında A Haber’den gelen teklif üzerine Ankara Haber Merkezi’nde parlamento muhabiri olarak göreve başladı.









Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay tarafından hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı paylaşmıştı.Uzun paylaşımında "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" ifadesini kullanmıştı.Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uzun'un sözlerine resmi hesabından yanıt verdi. EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verilmişti.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu paylaşımı, sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve resmi hesaptan böyle bir paylaşım yapılmasının yanlış olduğu dile getirilmişti. Söz konusu paylaşımın arkasındaki ismin ise eski A Haber muhabiri Levent Eke olduğu öne sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı olarak 2020 yılında atanan Levent Eke, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu tweetin talimatla atıldığını iddia ederken, resmi hesaptan atılan tweetin halen silinmemesi dikkat çekti.Sosyal medya fenomeni Jahrein de konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi:Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke. Eski A Haber muhabiri…EGM'nin resmi sitesinde Levent Eke hakkında yer alan bilgiler şöyle:Gazi üniversitesi iletişim Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu.Meslek hayatına, 1996 yılında Flash TV Ankara Haber Merkezi’nde başladı.2001-2003 yıllarında Kanal D Ankara Haber merkezinde polis-adliye muhabiri olarak görev yaptı.2004 yılında Başkent Üniversitesi’nin yayın organı Kanal B televizyonunun kuruluşunda oluşturulan ilk kadroda yer aldı.