Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Enteresan ihaleler' /29 Mayıs 2020 13:15

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Enteresan ihaleler'

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 milyon plastik mermi için ihale düzenleyecek

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18-25 Haziran 2020 tarihleri arasındaki ihalelerini bugünkü köşesine taşıdı. Toker, 1 milyon adet plastik mermi alınacağını duyurdu. 

Toker,  "Yasaya göre, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası'na tabi değil. Ancak bu durum, ihalelerin ilan edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bugün böyle bir ihale dizisinden söz edeceğim.  KİK'in 27 Mayıs 2020 tarihinde 'mal alımı ihaleleri' bülteninde dikkat çeken bir bölüm yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18-25 Haziran 2020 tarihleri arasındaki ihaleleri bunlar. Alımların genel profili ve bazı kalemlerdeki 'milyon' düzeyindeki sayılar dikkat çekmeyecek gibi değil (Taarruz el bombası, biber gazı, plastik mermideki alım miktarları yüklü görünüyor)" düşüncesini dile getirdi. 


 
Toker, "Bununla birlikte, yapılacak alımların çokluğu ya da azlığı konusunda daha sağlıklı bir yorum için önceki yıllarda yapılan alım miktarlarını da bilmek gerekiyor (Bu veriye erişemedim). Fakat ihaleye konu mühimmatın niteliği ile sayılara bakılırsa, 'Büyük bir toplumsal hareketlilik m, bekleniyor?' sorusu akla geliyor." görüşünü savundu. 

Toker'in köşesinde paylaştığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir hafta boyunca ardı ardına yapacağı 10 ihale şöyle:

15 Haziran- 40 bin adet polis, 40 bin adet bekçi montu

15 Haziran- 40 bin adet polis, 40 bin adet bekçi parkası

18 Haziran- 103 bin 500 adet OC gaz spreyi (100 ml)

(Not: Oc, Oleoresin Capsicum'un kısaltması. Biber gazı demek.)

18 Haziran- 5 bin adet taarruz el bombası

19 Haziran- 44 bin adet açılır kapanır cop

22 Haziran- 250 bin adet 338 cal (kalibre) fişek

24 Haziran- 10 bin adet araç sis havanı mühimmatı

24 Haziran- 1 milyon adet 5.56 x45 mm zırh delici fişek

25 Haziran- 1 milyon adet 5.56 x45 mm polimer uçlu fişek

(Plastik mermi)

25 Haziran- 10 bin adet gösteri el bombası.
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