Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gece yarısı 'Gizli Tanık' açıklaması /25 Ocak 2023 09:55

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gece yarısı 'Gizli Tanık' açıklaması

EGM, ‘Sedat Peker suç örgütüne ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili (her zamanki gibi rutin ve bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı belli olmayan) yasal sürecin başlatıldığını’ bildirdi.

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cevheri Güven'in YouTube'daki Sedat Peker davasına ilişkin iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Güven'in "Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu" diyerek paylaştığı videoya atıf yapan EGM, adı geçen şahsın gizli tanık olmadığını iddia etti.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "24.01.2023 tarihinde sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütü gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntüleri verilmiş ve bu şahıs üzerinden bazı iddialar dile getirilmiş ise de bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı, adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu; söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı, Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur" ifadelerine yer verildi.

EGM bu açıklaması ile sürecin illegal olarak yürütüldüğünü de bir anlamda kabul etmiş oldu.
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