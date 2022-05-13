Emniyet Genel Müdürlüğü'nden skandal 'Kaftancıoğlu' paylaşımı









Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.Karar sosyal medyada büyük tepki toplarken Kaftancıoğlu'na bir destek de Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'dan geldi.Uzun, Twitter hesabından "Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza ver memişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımında bulundu.Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uzun'un paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak "İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı" ifadelerini kullandı.EGM'nin paylaşımına yorum yapan yüzlerce sosyal medya kullanıcısı polisin siyasete girmemesi gerektiğini vurguladı. Bazıları ise EGM'nin resmi hesabını trol hesap sandı.