Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kılıçdaroğlu paniği: 'Eğer gelirse...' /04 Ekim 2021 09:51

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kılıçdaroğlu paniği: 'Eğer gelirse...'

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karakol ziyaretlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde paniklettiğini söyledi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karakol ziyaretlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde panik yarattığını söyledi.

Ataklı, karakollara ve emniyet müdürlüklerine gönderilen notu da köşesinde paylaştı. Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Haberi bir internet sitesinde gördüm.

Okuyunca güldüm önce ve “Zaytung haberidir bu” dedim kendi kendime.

Haberde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir açıklaması vardı.

Kılıçdaroğlu bazı karakolları ziyaret ediyor, bu ziyaretlerde elbette polislerle sohbet ediyor.
 
Bazı polisler Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğraflarını daha sonra sosyal medyada paylaşıyormuş.

Emniyet Genel Müdürlüğü müthiş panik olmuş.

Öyle ya polisler Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektiriyor,  ya saraydaki bir numaralı kişi öfkelenip de Emniyet Genel Müdürü’ne “Bu ne rezalet kardeşim, bu polisler nasıl böyle bir şey yapabiliyor,  sen orada bostan korkuluğu musun, görmüyor musun adamlarının yediği naneyi?” derse…

Hemen bütün emniyet müdürlüklerine bir yazı gitmiş.

Her emniyet müdürü de kendi polislerine uyarı yazmış.

Bu uyarıda denmiş ki;

“Noktalarımıza CHP ilçe teşkilatından ziyaret amacıyla gelen olursa ivedi tarafıma bilgi verilecek siyasi herhangi bir konuda yorum yapılmayacak devletin tarafsızlığına yakışır nezaket gösterilecektir. İlçe emniyete gelmeleri durumunda burdaysam öncelikle benim yanıma değil isem güvenlik amiri komiserin yanına getirin, eşlik edin şimdilik.”

Siz bunun doğru olduğuna inanır mısınız?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polis müdürleri böyle akla ziyan yazılar yazar mı emrindeki polislere?

Elbette aklı başındaki herkes “Tabii ki olmaz” diyecektir.

Öyle değil işte.

Haberde nal gibi İsmail Saymaz imzası var.

Doğruymuş yani.

Vah ülkeme vah.
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