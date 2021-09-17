Emniyet-MİT-İran üçgeninde bir Zindaşti vakası daha

İranlı muhalif Vardanjani cinayeti davasının iki numaralı sanığı İran’ın eski İstanbul 2. konsolosu Nasırzade, savcılık kararıyla tahliye edildi. Nasırzade soluğu yurt dışında aldıktan sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakkında dava açıldı.





14 Kasım 2019 akşamı İstanbul Levent'teki Kanyon AVM'nin önünde bir cinayet işlendi. Öldürülen kişi İranlı rejim muhalifi Mesud Molavi Vardanjani idi.





İran'da ‘harika çocuk' olarak nitelendirilen Vardanjani, devlette siber güvenlik ve İHA uzmanı olarak görev yapıyordu. Mart 2018'de Türkiye'ye kaçan Vardanjani, sosyal medyada İran rejimi hakkında eleştiriler yayınlıyordu. Vardanjani, İstanbul'da Ali Esfanjani ile görüşüyordu. Ancak Esfanjani aynı zamanda İran istihbaratına köstebeklik yapıyordu.





Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, cinayet günü Esfanjani, Vardanjani ile birlikte suikast için belirlenen yere gitti. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'in bahçıvanı olan Abdulvahap Koçak, Vardanjani'yi öldürdü.





İstanbul polisi ile MİT bir çalışma yaptı. 90 kamera kaydı ile 320 saatlik görüntü incelendi, gözaltılar yapıldı, ifadeler alındı. Cinayetin kilit isimlerinden Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Shalamzar'ın kaçış planını itiraf etmesi üzerine, oklar İran'ın eski İstanbul 2. Konsolosu Reza Nasırzade'ye döndü. Konsolos 8 Şubat 2021 günü İstanbul Havalimanı'nda kaçmaya çalışırken yakalandı, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.





1 Nisan 2021'de savcı, mahkemeden konsolosun tahliyesini istedi. Yazıda, İran'dan birden fazla nota geldiğini ve şüphelinin diplomatik pasaportu bulunduğunu, adresinin de İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu vurguladı. Mahkeme, savcının talebini reddetti. Ancak aynı gün verdiği kararla, sürecin soruşturma aşamasında olduğunu, isterse savcının re'sen serbest bırakma kararı verebileceğini belirterek topu tekrar savcıya attı. Savcı, aynı gün Nasırzade'nin tahliye kararını imzaladı.





Aynı savcı, 14 Nisan 2021'de mahkemeye sunduğu iddianamesinde, Nasırzade hakkında, tasarlayarak kasten adam öldürmek ve azmettirmek suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. İddianame kabul edildi ve Nasırzade sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı. Ancak davanın iki numaralı sanığı çoktan Türkiye'den ayrılmıştı.





Muhammed Reza Nasırzade ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 5'i Türk 11'i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bu davanın bir numaralı sanığı Zindaşti de başka bir davadan 5 Nisan 2018'de yakalanmış, 11 Ekim 2018'de eski AKP milletvekilli Burhan Kuzu'nun da adının karıştığı skandal kararla tahliye edilmişti.