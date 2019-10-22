Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Müdür Yardımcısı'na araba çarptı /22 Ekim 2019 00:36

Emniyet Müdür Yardımcısı'na araba çarptı

Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'e ekiplerle merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde görevli olarak yolda durduğu esnada M.G.K'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobil çarptı.

SHABER3.COM

Mersin'de otomobilin çarptığı trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'e dün gece ekiplerle merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde görevli olarak yolda durduğu esnada M.G.K'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'in tedavisi sürüyor.

ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yaralanan ve ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özer'in birçok kemiğinin kırıldığı öğrenildi. 

Kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.G.K. gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emniyet Müdür Yardımcısı'na araba çarptı Sonraki Haber >>

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:10:17