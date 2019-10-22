Emniyet Müdür Yardımcısı'na araba çarptı

Mersin'de otomobilin çarptığı trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'e dün gece ekiplerle merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde görevli olarak yolda durduğu esnada M.G.K'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'in tedavisi sürüyor.
ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Yaralanan ve ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özer'in birçok kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.G.K. gözaltına alındı.