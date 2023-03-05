Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet müdürü, deprem bölgesinde hırsızlıktan gözaltına alındı /05 Mart 2023 11:12

Emniyet müdürü, deprem bölgesinde hırsızlıktan gözaltına alındı

Deprem bölgesinde geçici görevli emniyet müdürü depremzedeler için gönderilen eşyaları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık hırsızlıktan tutuklama istedi. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi de geçici olarak gönderildi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Tekirdağ, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar I. da bu kapsamda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi.

Yadigar I., 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak; otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

İhbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar I’nın evinde yapılan aramada; 1 Jeneratör, 2 Büyük Çadır, 5 Siyah Renkli Ara ve Bağlantı Kablosu, 9 Şişme Yatak, 5 Uyku Tulumu, 5 Seyahat Çantası, 7 Bere, 2 Bot, 2 Yağmurluk Kaban, 5 Yağmurluk Üstü, 1 Yağmurluk Altı, 4 Küçük Çadır, 15 kilo Köpek Maması, 3 Elektirikli Isıtıcı ve Adet Kettle Isıtıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Emniyet Müdürü Yadigar I. adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak; hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık bu karara itiraz etti. Şimdi itirazın sonucu bekleniyor. 
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