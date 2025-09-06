Samanyolu Haber /Gündem / O müdür kaçarken dublör kullandı /06 Eylül 2025 22:33

O müdür kaçarken dublör kullandı

Görevden alındıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan firar etti. Arslan'ın aracından kendine çok benzeyen kardeşi çıktı.

SHABER3.COM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldığı iddiasıyla görevden alındıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan kayıplara karıştı.

Emniyet birimleri İlker Arslan’a ait aracı Ankara-Niğde otoyolunda olduğunu belirledi. Seyir halinde iken durdurulan araçtan ise Arslan’a çok benzeyen kardeşi olduğu görüldü.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medyadan bu bu durumu şöyle paylaştı:

“Açığa alınma ve gözaltı kararı arasında adam firari.

Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın aracı takibe alınıyor ve saatte 200 km hızla Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken durduruluyor, içinden kardeşi çıkıyor, kendi yok.

Kardeşi de kendine çok benziyor, meğer dublör kullanmış.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O müdür kaçarken dublör kullandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:16