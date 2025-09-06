O müdür kaçarken dublör kullandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldığı iddiasıyla görevden alındıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan kayıplara karıştı.



Emniyet birimleri İlker Arslan’a ait aracı Ankara-Niğde otoyolunda olduğunu belirledi. Seyir halinde iken durdurulan araçtan ise Arslan’a çok benzeyen kardeşi olduğu görüldü.



AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medyadan bu bu durumu şöyle paylaştı:



“Açığa alınma ve gözaltı kararı arasında adam firari.



Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın aracı takibe alınıyor ve saatte 200 km hızla Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken durduruluyor, içinden kardeşi çıkıyor, kendi yok.



Kardeşi de kendine çok benziyor, meğer dublör kullanmış.”