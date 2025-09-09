Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet personeline 'Bank Asya hesabı' operasyonu: 14 ilde 16 kişiye gözaltı /09 Eylül 2025 10:12

Emniyet personeline 'Bank Asya hesabı' operasyonu: 14 ilde 16 kişiye gözaltı

İtirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleri ile Emniyet personeline yönelik hukuksuz operasyonlar düzenlendi. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Yeni nefret operasyonunun merkezi bu sefer İstanbul'du. Hukuksuz operasyonun hedefinde ise emniyet mensupları vardı. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

GİZLİ TANIĞIN HAFIZA KARTINDAN BANK ASYA'DA HESABI OLANLARIN İSİMLERİ ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalarda, haklarında itirafçı beyanı olan, ankesörlü telefon araması tespit edilen ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 isim takibe alındı. 

Soruşturmada bu kişilerin Bank Asya'da hesabının olması, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci oldukları dönemde ankesörlü telefonlarla görüşmesinin tespit edilmesi bir suç olarak dosyaya kondu. 

16 GÖZALTI
Hukussuz soruşturma kapsamında, bir kamu görevlisi, 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli ve 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına aldı. 
