Emniyet ve istihbarat, ekim başında TUSAŞ'ı uyarmış

Gazeteci İsmail Saymaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ), Ankara'daki tesisine PKK tarafından düzenlenen saldırı öncesinde kurumun uyarıldığını öne sürdü.



Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, "Bana ulaşan bilgiye göre hem emniyet hem de istihbarat teşkilatı ekim ayı başında TUSAŞ'ı, güvenlik önlemlerini artırması yönünde uyardı. Hatta bazı kaynaklar bunun 2 Ekim olabileceğini ifade ediyorlar. Hem Savunma Sanayi Başkanlığı'na hem de TUSAŞ'a bu uyarı yapılmış. Bu uyarıya karşılık kendileri bütçeyi gerekçe göstermişler, yapacağız-edeceğiz demişler ve belli ki yapmamışlar" diye konuştu.



TUSAŞ yerleşkesinin dışında jandarma kontrol noktası olduğunu belirten Saymaz, şunları söyledi:



"Bir diğer bilgi şu, ana kapıdan önce 650 metre önce başka bir bariyer daha var. Bu bariyer jandarma kontrolünde. Burada 4 tane jandarma görevlisi oluyormuş. Ya bazen açık oluyormuş ya da bariyer kapalıysa arabaları aramıyorlarmış. Herhalde bu taksi de TUSAŞ personeli tarafından kullanıldığı için aşinalık yaratmış. Bu nedenle de bu aracı aramamışlar. Halbuki ekim başı itibariyle 'önlemlerinizi artırın' diye uyarılan TUSAŞ'ın en azından bu bariyer noktasında 4 olan jandarma sayısını 14'e çıkarması icap ederdi. Fakat bu önlem dahi alınmamış. Hem emniyetin hem istihbaratın uyarısı gerektiği gibi değerlendirilmemiş, önemler alınmamış, öyle anlıyoruz."