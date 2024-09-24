Emniyete ifadeye çağrılan KHK TV muhabiri gözaltına alındı

TR724'te yer alan habere göre Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde somut deliller olmadan hukuksuz bir şekilde yargılandığını belirten KHK TV muhabiri gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü, 19 Eylül’de görülen davanın duruşmasında yaşananları X hesabından attığı bir tweetle anlatmıştı. Yiğitsözlü, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
‘‘Avukat @gkursun Savcıya “savunma yapmam için dosyada somut delilleri söylemesini istiyorum” demesi üzerine savcı 5 dakika süre istedi. Süre dolduğunda, konuşmadan yani dosyadan somut 1 tek delil sunmadan “cezalandırılmasına” dedi. Son savunmamda “Anayasa madde 38 ve 90 ortada, kanunsuz suç olmaz. Bu karar yargıtaydan, AYM’den yada AHİM’den dönmesi durumunda mesleğinizi yapacakmısınız savcı bey” diye sordum. Savcıdan cevap yok. Hakim bey, “Dosyaya tekrar bakalım 15 Ekim’de karar verelim” Dedi. Davaya gözlemci olarak katılan
@ihdgenelmerkez
@Liberalparti_TR
@insanhaklari
@YesillerSol
Teşekkür ederim.’’
Yiğitsözlü’nün avukatı Günal Kurşun, müvekkili Yiğitsözlü’nün Osmaniye Emniyeti Güvenlik Şube’ye davet edildiğini ancak ‘mesai bitti, savcı yarın sizinle görüşecek’ diye nezarethaneye atılmasına tepki gösterdi.
Kurşun, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahmet Erkan Yiğitsözlü aşağıdaki tweetinden ötürü evinden “Sayın savcı sizinle görüşmek istiyor” diye aranarak Osmaniye Emniyeti Güvenlik Şubeye giden Gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü, “mesai bitti, savcı yarın görüşecek” denerek nezarete alındı. Bunun bir görevi kötüye kullanma olduğunun farkında mısınız? ” ifadelerini kullandı.
”GAZETECİ PEŞİNEN CEZALANDIRILIYOR”
Kurşun daha sonra yaptığı paylaşımda Yiğitsözlü’nün ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti. Avukat Günal Kurşun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
”Gazeteci @freelancer080‘in attığı bir twitinden ötürü TCK m.299 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını öğrendik. Evine telefon edilerek Güvenlik şubeye davet edilen gazeteciyi gözaltına alarak “savcı yarın görüşecek” diye nezarete koymak, peşin cezalandırma anlamına gelir. O zaman yarın davet etseydiniz… İfade özgürlüğü ekside…”
GERGERLİOĞLU’NDAN TEPKİ: ”EN BÜYÜK HEDEFLERİ MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ”
Gazeteci Yiğitsözlü’nün gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki gösteren insan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu,
”Ülkede hukuksuzluk bitmiyor!
@khktelevizyonu editörü Ahmet Erkan Yiğitsözlü
@freelancer080
bir tweeti nedeniyle az önce gözaltına alınmış. İnsanların susturulmaya çalışıldığı bu dönemde en büyük hedefleri medya özgürlüğü! Boyun eğmeyiz!” dedi.