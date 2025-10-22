Samanyolu Haber /Gündem / Emniyete üç yıllığına 100 bin lira promosyon ödenecek! /22 Ekim 2025 21:04

Emniyete üç yıllığına 100 bin lira promosyon ödenecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), üç yıllık banka promosyon ihalesini 100 bin lira teklif veren İş Bankası’nın kazandığını açıkladı.

SHABER3.COM

EGM’nin 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 21 Ekim 2025 tarihinde yapılan ihalede, personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacağını belirten EGM’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ‘den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL’lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. İse teklifini 100 bin TL’ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
