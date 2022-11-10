Emniyetin uyuşturucu raporu Kılıçdaroğlu’nu doğruladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var" sözlerini emniyetin raporları doğruladı. Emniyetin hazırladığı detaylı raporda Türkiye’de ilk defa 2009'da görülen metamfetaminin 2020 ve 2021 yılında 81 ile yayıldığı açıklandı.







Milli Gazete’nin haberine göre raporda, metamfetaminin Türkiye’de ilk defa 2009 yılında İstanbul’da yapılan bir operasyonda görüldüğü ifade edilirken, 2020 ve 2021 yılında ise 81 ile yayıldığı kaydedildi. Raporda, “Ülkemizde ilk kez görüldüğü 2009 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle 2021 yılına gelindiğinde 81 ilimizin de sokaklarında görülen ve başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkan metamfetaminin önümüzdeki dönemde de gerek ülkemiz gerekse dünya uyuşturucu sorununun önemli bir parçası olacağı öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.







METAMFETAMİNE BAĞLI ÖLÜMLER REKOR DERECEDE ARTTI

Dünyada kullanımı artan metamfetaminin Türkiye’de de hızlı bir biçimde arttığına dikkat çekilirken, uyuşturucu kaynaklı ölümlerde metamfetamin görülme oranının yıllar içinde yükselmesinin Türkiye için önemli bir problem olarak görüldü. Raporda, “Ülkemizde aşırı doz ölümlerin 941 olarak en yüksek görüldüğü 2017 yılında meydana gelen ölümlerde metamfetamin görülme oranı yüzde 7,8 iken, 270 ölümün meydana geldiği 2021 yılında bu oran yüzde 46,3 olmuştur. Tek başına metamfetamin kaynaklı ölümler 2017 yılında binde 3 iken, 2021 yılında yüzde 38,3’e çıkmıştır.” denildi.





Yıllara göre metamfetamin yakalama miktarının arttığı belirtilen raporda şu bilgilere yer veriliyor; “2019 yılında bin 42 kilogram metamfetamin ele geçildi. En keskin artış 2020 yılında yaşanmış ve metamfetamin yakalama miktarı bir önceki yıla göre dört kat artış göstererek 4 bin 168 kg’a ulaşmıştır. 2021 yılında ise metamfetamin yakalama miktarı 5 bin 528 kg olmuştur. 2022 yılının ilk yedi ayında görülün metamfetamin yakalama miktarı ise 8 bin 600 kg ulaşmıştır. Bu yakalama verisi metamfetaminin önümüzdeki dönemde de tehdit unsuru olarak kalacağının bir göstergesidir."







