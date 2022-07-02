Samanyolu Haber /Gündem / Emniyetin fişleme programı ortaya çıktı: Programa göre herkes borçlu herkes şüpheli /02 Temmuz 2022 16:49

Emniyetin fişleme programı ortaya çıktı: Programa göre herkes borçlu herkes şüpheli

İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, emniyetin “Analizcinin Takım Çantası” olarak kısalttığı programla ilgili ilk skandalı paylaştı. Güneş, veri ekleme ve çıkarmaya müsait programla "ankesör araması var" denilerek istenilen herkesin tutuklanabileceğini kaydetti.

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 İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, Türkiye’de milyonlarca kişinin fişlendiğinin resmi belgesi olan ATAÇ programının kapağını aralayarak bu programla ilgili skandalı paylaştı.

Güneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında emniyetin “Analizcinin Takım Çantası” olarak kısalttığı bu programın; hakkında hiçbir soruşturma bulmayan milyonlarca kişinin hakim kararı olmadan elde edilmiş HTS kayıtlarının, MERNİS adres bilgilerinin, oy kullandıkları yer bilgilerinin, SGK kayıtlarının, UYAP kayıtlarının, ilgililerin birinci derece yakınlarının telefon bilgelerinin yer aldığı devasa bir bilgi havuzu olduğunun altını çizdi.


 
Bu programa ilişkin ayrıntılı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını ifade eden Gökhan Güneş, “Ancak bugün, milyonlarca kişinin alışveriş yaparken ya da resmi işlem gerçekleştirirken bildirdiği tüm telefon numaralarının nasıl bu kurum ya da firmalar tarafından ATAÇ’a aktarıldığını ifşa edeceğim” dedi.

HANGİ FİRMALAR BİLGİLERİ PAYLAŞTI?
Güneş, sadece 3 rapordan hareketle tespit edebildiği emniyete bilgi aktaran firma ve kurumların şunlar olduğunu açıkladı:

@hepsiburada, @sahibindencom, @n11com, @Trendyol, @yemeksepeti, @ciceksepeti, @DominosTR, @englishhometr, @MadameCocoTR, @morhippo2, @KaracaHome, @Etstur, @SefaMervecom, @tnb_resmi, @gibsosyalmedya, @igdaskurumsal, @MHRS_182, hastane randevu, @OSYMbaskanligi, @AOFAnadolu, @enerjisa, @TEMDairesi, doğalgaz ve elektrik abonelikleri, öğretim sınav başvurusu, E-Arşiv, sürücü belgesi başvuruları, emniyette alınan ifadeler ve UYAP’taki tüm telefon bilgileri.

BEYAN EDİLEN HER TELEFON “SİZİNMİŞ” GİBİ GÖRÜLÜYOR
Programın çalışma mantığının beyan edilen her telefon numarasının sizinmiş gibi göründüğünü belirten Güneş, “Bu numaranın her hangi bir ankesörlü telefondan aranması halinde ya da hiç alakanız olamamasına rağmen sizin telefonunuzun başka biri tarafından kendi telefonu gibi verilmesi halinde, siz ve birinci derece yakınlarınız da radara takılacak ve yıllar önce kimin aradığı, ne konuşulduğu belli olmayan ve hatta görüşme dahi gerçekleşmeyen HTS kaydına dayanılarak hayatınız kararacaktır. Tıpkı şimdi hayatı kararan on binlerce kişi gibi” dedi.

VERİLER MAHKEME KARARI OLMADAN ELDE EDİLİYOR
Bu firmalardan verilerin alınmasına ilişkin herhangi bir mahkeme kararı olmadığını vurgulayan Güneş, “Tamamıyla hukuka aykırı olan ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince ciddi müeyyide gerektiren bu veriler, istihbari yöntemlerle alınıp mahkemelerde aleni hale getirilmekte ve ilgilerin özel yaşama saygı hakları açıkça ihlal edilmektedir. Acaba bu firmalar, bu kişisel verileri hangi yetkiyle göndermişler ve belki de müşterilerinin terör örgütü üyeliğiyle suçlanmasına sebep olmuşlardır. Bu firmaların bu konuda bir açıklaması olacak mı?” dedi.

BU PROGRAMLA HERKES TUTUKLANABİLİR!
Bu programla herkesin tutuklanabileceğini belirten Güneş, “Hiçbir yasal dayanağı olmayan, her türlü müdahaleye, yani ekleme ve çıkarmaya müsait bu programda, hakkında soruşturma dahi olmayan milyonlarca kişinin her türlü kişisel verisinin bulunduğu düşünüldüğünde, özellikle seçim öncesi hakkında ankesör araması var denilerek tutuklanmayacak tek bir kişi yoktur” dedi.

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