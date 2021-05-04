Emniyetin ses ve görüntü yasağına 36 barodan dava

Bursa Barosu adına Sayman Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aslı Evke Yetkin’in Danıştay’da açtığı davada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2021 tarihli genelgesinin yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi toplumsal olaylarda vatandaşlarca ses ve görüntü alınmasının engellenmesini içeriyor.







"KANUNSUZ EMİR"





Genelgenin ‘kanunsuz emir’ niteliğinde olduğuna işaret edilerek, Anayasa’nın 137. maddesinin de “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” hükmü de hatırlatıldı.





DAVA AÇAN BARO SAYISI 36’YA YÜKSELDİ





Genelgenin iptali için Bursa’dan başka Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van baroları da dava açtı.