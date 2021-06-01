Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'te 21 bin 526 personel için arama ve yer değiştirme kararı /01 Haziran 2021 21:47

Emniyet'te 21 bin 526 personel için arama ve yer değiştirme kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yer alan 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’nci bölgeye 10 bin 329 personelin, 2’nci bölgeden 1’inci bölgeye 10 bin 845 personelin, 2’nci bölgeden 2’nci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1’inci bölgedeki 30 bin 915, 2’nci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir" 
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